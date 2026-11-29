Zanetti: “Arrabbiato per non averla chiusa nel primo tempo. Lovric? Lo chiesi a Verona e ora me lo godo”

29/11/2026 | 15:15:56

Paolo Zanetti commenta la prima vittoria sulla panchina dell’Udinese, grazie alla rete di Lovric contro la Fiorentina. Le parole in conferenza stampa: “Dobbiamo ricreare una certa magia e sono molto soddisfatto. Però dall’altra parte sono ancora un po’ arrabbiato per non aver chiuso la gara nel primo tempo. L’abbiamo tenuta in bilico, probabilmente il gol annullato era regolare, ma la cosa positiva è che i ragazzi mi stanno seguendo. Lovric? L’ho chiesto a Verona per ben due volte e quando è arrivato sono andato via, ora me lo sto godendo. Ho grande stima per le sue capacità tecniche, abbina il gioco senza e con palla e ha un grande cuore. Sono contento del suo spirito ma non mi ha sorpreso. Attacco? Stiamo giocando con due punte non di ruolo, ma la squadra sta interpretando bene le cose attaccando in modi diversi. Poi è chiaro che Davis e Gueye spostino gli equilibri all’interno della competizione. Quando andiamo sulle corsie si sente l’assenza della punta di peso, però non diamo alibi, non è che se manca un attaccante non si può vincere la partita”.

Foto: Instagram Udinese