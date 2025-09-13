Zanetti: “Akpa-Akpro darà esperienza e carattere. Gagliardini? Fisicamente sta meglio di altri”

13/09/2025 | 18:00:28

L’Hellas Verona sfiderà lunedì la Cremonese nel match valido per la 3ª giornata della nostra Serie A. Il tecnico dei gialloblù, Paolo Zanetti, ha presentato la gara del Bentegodi in conferenza stampa. Di seguito, l’estratto delle sue parole: “Sono arrivati due giocatori che conosciamo. Akpa-Akpro (Affare anticipato in esclusiva il 5 settembre) l’ho già avuto, per caratteristiche è diverso dagli altri che abbiamo dal punto di vista di intensità e riconquista, ci darà una grandissima esperienza e carattere. Come Gagliardini (Colpo che vi abbiamo anticipato l’11 settembre), sul quale l’unica valutazione da fare era dal punto di vista fisico: dopo dieci giorni posso dire che sta… meglio di altri! Lui è uno dei candidati a sostituire Duda per ruolo. Mi ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per farlo. Parliamo di un ragazzo sveglio con tanta esperienza, può essere subito fondamentale. La Cremonese è in forma, forte, a punteggio pieno, ha fatto un mercato di altissimo livello, la partita è difficile, ma siamo concentrati sui nostri miglioramenti. La sosta è stata fondamentale”. Su Orban, Bella-Kotchap (blitz del 26 agosto rivelato in esclusiva) e Al Musrati: “Orban è un po’ più avanti, è leggero e scattante, ha bisogno di meno tempo. Gli altri due sono ottimi giocatori, ma pesanti. Li abbiamo testati, abbiamo ben chiara la situazione della squadra, la strada è individualizzare il lavoro per chi ne ha più bisogno. Sono ragazzi che hanno solo bisogno di mettere gas”.

Foto: X Hellas Verona