Zanetti: “Abbiamo steccato la partita più importante e un po’ di braccino c’è venuto”

03/05/2025 | 20:30:16

Paolo Zanetti, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro l’Inter: “Dobbiamo attingere dalle risorse della squadra, in altre occasioni abbiamo risposto come gruppo e dobbiamo farlo anche stasera contro una squadra fortissima. Bisogna essere umili, perché su questi campi servono queste caratteristiche”.

Sui risultati di Parma e Lecce: “La serenità dobbiamo trovarla nelle prestazioni, l’abbiamo persa un po’ perché abbiamo steccato la partita più importante e un po’ di braccino c’è venuto però dobbiamo reagire, so cosa può dare questa squadra e già stasera dobbiamo ritrovare il nostro spirito. Voglio una reazione caratteriale, deve tornare la voglia di soffrire, ce ne siamo un po’ dimenticati per fare un calcio diverso ma siamo un tipo di squadra che non può farne a meno e spero che la scorsa partita ci sia servita da lezione”.

