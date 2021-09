Zanetti: “Abbiamo peccato d’inesperienza, sono dispiaciuto. Busio? Il futuro è dalla sua parte”

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta in casa contro lo Spezia per 1-2. Di seguito le dichiarazioni.

Sulla partita

“Sul secondo gol abbiamo peccato d’inesperienza, negli ultimi minuti non si può perdere un contrasto del genere. Faccio fatica a dare qualcosa ai miei giocatori per i presupposti che hanno creato. Più che arrabbiato sono dispiaciuto, già il pareggio ci stava stretto. Spezia con più esperienza? In questo caso non so, ha sfruttato due giocate dei singoli. Il calcio a questi livelli ci insegna che le occasioni che abbiamo vanno sfruttate perché altrimenti vieni punito. Questa è la categoria e l’esperienza la stiamo facendo oggi. Come ci si rialza da una sconfitta del genere? Ci si rialza come sempre, col lavoro duro. Dobbiamo andare a Milano: sarà difficile come tutte le partite. Sarà un’annata dura, ma mi tengo la prestazione che è stata importante contro una squadra più esperta della nostra”.

Su Busio

“Parliamo di un 2002, quindi bisogna andarci piano a dargli troppa responsabilità. Sicuramente è un ragazzo che ha qualità, ma anche quantità e che sta entrando velocemente nei meccanismi. Credo che il futuro sia dalla sua parte”.

Capitolo attaccanti

“No, le gerarchie le determina il campo e soprattutto in una squadra come la nostra che ha tutto da dimostrare. Le prestazioni dei singoli sono determinanti per fare le scelte e i giocatori devono capire che devono sfruttare ogni minuto che hanno a disposizione. Siamo in serie A e ogni minuto si può raccontare ai propri figli”.

Foto: Twitter Venezia