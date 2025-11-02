Zanetti: “Abbiamo fatto una gara incredibile contro una squadra al top in Europa. Vado a casa orgoglioso”

02/11/2025 | 15:25:14

Il tecnico dell’Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Se c’è rammarico? Abbiamo fatto una gara incredibile contro una squadra al top in Europa, gli episodi hanno fatto la differenza. Cosa posso dire alla mia squadra? Dobbiamo avere la forza di guardare avanti con fiducia. Questa squadra ha un potenziale importante. Ho preso i complimenti da Chivu e dagli avversari, ma contano i punti. Il giramento di scatole è enorme, ma ho grande orgoglio. Il possibile rosso per Bisseck? È difficile parlarne, la palla va laterale e non dritta, ma con la velocità che ha Giovane quella palla va a prenderla e va in porta. Una situazione super pericolosa. È andata così, non credo che abbiamo perso per questo, abbiamo avuto un’occasione enorme con Orban che è finita sul palo. Non è successo, ma vado a casa orgoglioso”.

Foto: X Hellas Verona