Zanetti, 30 anni fa la prima partita con l’Inter: “L’inizio della mia storia in nerazzurro”

27/08/2025 | 21:40:41

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro, ricordando che oggi, 30 anni fa, cominciava la sua avventura con la prima gara in maglia Inter.

Queste le sue parole: “Mi ricorderò per sempre la mia prima partita, Inter – Vicenza, quel 27 agosto 1995, perché era realizzare un sogno, fare l’esordio a San Siro davanti a 80mila persone, partita vinta 1-0 con gol di Roberto Carlos, con cui sono grande amico. In quel momento anche lui era appena arrivato e il boato di quella gara lì me lo porterò dietro per sempre. Non avrei mai immaginato che era la prima di 858 partite con l’Inter. Scendere in campo per la prima volta con i nerazzurri indossando la maglia numero 4… Lì è iniziata la mia storia qui”.

L’argentino di Buenos Aires ha voluto condividere il suo pensiero pure sul suo profilo Instagram, pubblicando un post che ha commentato così: “30 ANNI CHE C’È SOLO L’INTER . Un 27 di agosto del 1995 ho giocato la mia prima partita a San Siro e ancora oggi, 30 anni dopo, sento le stesse emozioni che quella prima volta. GRAZIE A TUTTI VOI!!! SEMPRE E PER SEMPRE, SOLO FORZA INTER!!!!!”.

Foto: Instagram Inter