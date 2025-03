Zampata di Zaccagni, Lazio in vantaggio sul Milan all’intervallo. Rossoneri contestati

La Lazio conduce con merito sul Milan per 1-0 alla fine del primo tempo. Una zampata di Zaccagni ha regalato la rete del vantaggio ai capitolini.

Partenza subito forte della Lazio. Dia ha la chance dell’1-0 dopo pochi minuti, grande risposta di Maignan sull’attaccante ex Salernitana. Ancora Lazio nei minuti iniziali, un rimpallo tra Zaccagni e Thiaw per poco non scaturisce una clamorosa autorete. Si salva in corner il Milan. Al 12′ ancora Lazio, Isaksen prova da fuori, palla al lato. Al 14′, ancora Dia si invola da solo verso Maignan, se la cava Musah che salva sull’attaccante, aiutandosi un po’ con qualche trattenuta di mestiere. Intorno al 15′ entra la Curva Sud del Milan che aveva preannunciato 15 minuti di sciopero per protestare contro la proprietà rossonera.

Il Milan si scuote dopo la partenza forte della Lazio. Chance per i rossoneri con Reijnders che mette i brividi alla porta laziale. Ancora Milan al 21′ con Gimenez, conclusione di sinistro alta.

Al 27′ Lazio meritatamente in vantaggio. Azione sulla destra, Tchaouna passa a Marusic che calcia, para Maignan, sulla respinta irrompe Zaccagni per il vantaggio della Lazio. Lazio che nelle ripartenze è devastante. Milan in bambola e che rischia a ogni accelerata dei capitolini.

Conceicao al 36′ si gioca la carta Joao Felix che entra al posto di Musah.

Il primo tempo finisce 1-0 per la Lazio, che deve verificare le condizioni di Marusic, che ha accusato dei problemi. Milan fischiatissimo e contestato da San Siro.

