Zamparo lascia il Rimini e torna al Parma: il comunicato ufficiale

Luca Zamparo lascia il Rimini e fa rientro alla casa base, ovvero al Parma. Come si legge in una nota ufficiale del club biancorosso, infatti, “Il Rimini F. C. rende noto che l’attaccante classe ’94 Luca Zamparo, arrivato in estate dal Parma Calcio con la formula del prestito, ha fatto ritorno nella società di appartenenza. A Luca il ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi di permanenza in biancorosso e l’augurio per un futuro professionale e personale ricco di soddisfazioni“. Zamparo chiude la stagione al Rimini con 4 gol realizzati il 19 presenze totali.