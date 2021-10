Zambrotta su Inter-Juve: “Non è una novità avere polemiche in questo genere di partite”

Gianluca Zambrotta ha parlato ai microfoni di FcInterNews durante l’evento benefico Wembrace Sport: “Su questo inizio di campionato faccio un bilancio di squadre che stanno facendo un grande stagione, dal Milan al Napoli fino alla stessa Inter. Con la Juve che sta dietro. Ci son squadre che stanno lottando su più fronti, ma la strada è lunga e i conti si fanno più avanti non adesso”. Su Juve-Inter: “Le polemiche ci sono e ci saranno sempre, anche con il VAR non credo sia cambiato nulla. Fa parte del calcio e dello sport, poi è importante che le polemiche finiscano lì e che si guardi più avanti. Non è una novità avere polemiche in queste partite, l’importante è che sul campo ci sia sempre fair play”.

FOTO: Sito UEFA