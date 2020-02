Zambrotta: “Messi è il più forte di tutti, un talento incredibile. Conoscendolo credo sia difficile che lasci il Barcellona”

L’ex calciatore di Juventus e Milan Gianluca Zambrotta – intervistato da Il Giornale – ha anche parlato di un possibile futuro di Leo Messi lontano da Barcellona.

“E’ il più forte di tutti. Leo le cose più difficili col pallone le rendeva facilissime, un talento incredibile. Gioca con la palla incollata al piede. Conoscendolo credo sia difficile che lasci Barcellona: non la vedo fattibile. Messi è il Barcellona e chiuderà lì la carriera, anche se in passato aveva detto di voler giocare un giorno in Argentina“.

Foto: uefa.com