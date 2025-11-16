Zambrotta: “La Norvegia è forte in attacco. Ma è anche solida. Una Nazionale che mi piace molto”

16/11/2025 | 12:13:41

Gianluca Zambrotta, ex difensore di Juve e Milan, campione del Mondo 2006, ha parlato a NRK, analizzando la Nazionale italiana che questa sera sfiderà la Norvegia: “È vero, purtroppo non hanno partecipato a due Mondiali di fila, ed è un vero peccato. È strano vedere una nazionale come l’Italia, con la sua storia e i suoi successi internazionali, fuori da una competizione così importante. Ma dobbiamo ricordare che l’Italia ha vinto il Campionato Europeo nel 2020, che si è disputato nel 2021 a causa del Covid. Non dobbiamo dimenticarlo. Tuttavia, è chiaro che è passato troppo tempo dall’ultima volta che hanno partecipato a un torneo importante come il Mondiale”.

Ma che avversario è la Norvegia? L’ex terzino bianconero ha risposto così: “Se si guardano i numeri, è chiaramente l’attacco a fare la differenza. È una squadra che crea molto, costruisce molte occasioni e riesce a concretizzarle grazie agli attaccanti, con Haaland come punto di riferimento più importante. È una squadra giovane, dinamica, offensiva, con una difesa solida. Non subiscono molto, e questo è importante. È una squadra che mi piace e che ha giocato un ottimo calcio negli ultimi anni”.

