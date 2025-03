Zambrotta: “Io terrei Thiago Motta fino a giugno. Ma l’importante è che torni la serenità in casa Juve”

Gianluca Zambrotta, ex terzino della Nazionale e con un passato in diversi club, tra cui la Juventus, ha parlato a Sky proprio del momento in casa bianconera.

Queste le sue parole: “Dispiace per la situazione, c’erano dei presupposti iniziali molto diversi, tanto entusiasmo per l’arrivo di Motta. La situazione è complicata, io terrei Thiago Motta fino a fine stagione, poi ci sarebbe da fare un bel summit per capire come proseguire al meglio. A inizio stagione c’era una prospettiva a lungo termine, queste sono valutazioni che una società deve fare. L’allenatore non è mai l’unico responsabile, io lo terrei anche se Mancini è un nome importante, che ha fatto benissimo con la Nazionale e i club. Ma io vedrei ancora Thiago Motta, sperando che la Juve raggiunga l’unico obiettivo rimasto”.

Serve riportare equilibrio alla Juventus, e non solo: “Lo spogliatoio e l’ambiente tranquillo è la cosa principale, se dobbiamo guardare le due società italiane più grandi, che sono Juventus e Milan, sono entrambe contestate dai tifosi. L’ambiente è difficile – ha spiegato Zambrotta -, un giocatore per rendere al massimo deve essere sereno e non pensare a quello che c’è fuori. La prima cosa da fare è ritrovare la serenità in un ambiente non tranquillo. Le difficoltà nello spogliatoio ci sono sempre state nel calcio, ho provato a stare in squadre dove non si andava d’accordo con l’allenatore ma si dava comunque il massimo. Non ho visto questo da fuori nella Juventus, ma è chiaro che si deve ritrovare un ambiente sereno”.

Foto: Instagram personale