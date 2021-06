Zambrotta: “Donnarumma non si discute. Ora deve essere bravo a pensare solo al campo”

L’ex terzino della Nazionale, Gianluca Zambrotta, ha parlato della spedizione di Roberto Mancini in vista dell’Europeo in un articolo per il sito ufficiale della UEFA: “Sarà importante arrivare bene alla partita con la Turchia. Arrivare con un gruppo unito, che abbia entusiasmo e che abbia voglia di puntare alla finale passando insieme tantissimi giorni. Mancini è stato bravo anche in questo e quindi non è un problema. E’ importante iniziare bene pensando anche a risparmiare qualche energia alla terza partita del girone. Partire bene serve anche a gestire le energie nel corso del torneo. L’Italia ha ottime possibilità, ha fatto un percorso entusiasmante, importante. Ci arriva con tutte le considerazioni positive. Ci sono squadre forse un po’ più attrezzate ma in questi tornei non è mai detta l’ultima parola”.

Su Donnarumma:

“Donnarumma per età ed esperienza che ha già pur essendo così giovane non si discute. Adesso deve essere bravo a lasciar fuori quello che sta vivendo fuori dal campo e pensare solo alla nazionale”.