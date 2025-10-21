Zambrotta: “Al Bernabeu la notte che può cambiare la stagione della Juve. Bisogna fidarsi di Tudor”

Gianluca Zambrotta, ex terzino di Juventus, Milan e Nazionale, tra le altre, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sul momento in casa bianconera.

Queste le sue parole: “La settimana è delicata, Tudor deve cercare di ribaltare questa situazione non facile, ma può farcela. Ora deve pensare solo al risultato. La fiducia a Tudor non può essere messa in discussione adesso. Sono sempre dell’idea di dare qualche chance in più a Vlahovic: è tornato al gol con la Serbia, a me è sempre piaciuto. Anche alla Juve è quello che ha segnato in più. Poi può essere che gli serva un compagno di reparto che giochi più vicino a lui, ma scelgo sempre Vlahovic. Ma una cosa posso dirla, la Juve va al Bernabeu per compiere un’impresa, è la notte che può cambiare la stagione”.

Foto: sito Uefa