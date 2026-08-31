Zambo Anguissa si ritira dal Camerun: “Grande onore, sono stato fortunato”

31/08/2026 | 14:23:38

Zambo Anguissa si ritira dal Camerun, l’annuncio sui social: “Giocare per la nazionale del Camerun è il sogno di ogni bambino camerunese. Sono molto felice e soprattutto molto grato di averlo potuto realizzare. Dopo molti anni al servizio della squadra nazionale del Camerun, ho preso la decisione di porre fine alla mia carriera con la nazionale. Indossare la maglia dei Leoni è stato un grande onore e una fonte di orgoglio. Riconosco la fortuna che ho avuto nel rappresentare il mio paese, vivere momenti indimenticabili e condividere questa avventura con tanti compagni di squadra, fratelli e membri dello staff. Voglio ringraziare profondamente la Federazione, gli allenatori, i miei compagni e tutte le persone che mi hanno accompagnato e sostenuto nel corso degli anni. E soprattutto, grazie al popolo camerunese. Grazie per la vostra passione, il vostro amore e il vostro sostegno, nelle vittorie come nei momenti più difficili. Per voi abbiamo sempre dato il meglio di noi stessi. Lascio la selezione con grande emozione e orgoglio”.

foto x napoli