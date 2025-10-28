Zambo Anguissa: “Non mi sento sottovalutato, Conte ci trasmette voglia e cattiveria giusta”

28/10/2025 | 22:00:15

Zambo Anguissa ha parlato a Dazn dopo Lecce-Napoli: “Volevo regalare il premio MVP del match a Milinkovic! Ma mio figlio li ama e se non lo porto, mi ammazza! Sì, ne sto vincendo tanti e ne sono felice. Sono sottovalutato? Per me no! Non mi sento sottovalutato, il mister ci dà sempre la voglia e la cattiveria giusta. Siamo contenti di lavorare con lui, ma qualche volta durante la partita bisogna essere tranquilli per gestirla però capisco che per lui da fuori è difficile. Voleva vincere, per questo ci dà sempre pressione. Era importante vincere questa partita, a Lecce è sempre stata tosta e volevamo vincere. Lo abbiamo fatto e siamo contenti, per noi sono tre punti molto importanti come quelli con l’Inter e dobbiamo continuare così”.

foto screen lega serie a