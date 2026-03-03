Zalewski: “Vogliamo arrivare fino in fondo e vincere la Coppa Italia”

03/03/2026 | 15:51:12

Nikola Zalewski, esterno dell‘Atalanta, ha parlato a Mediaset alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Contro la Lazio dovremo essere bravi ad archiviare la sconfitta col Sassuolo, rimanendo concentrati per 90 minuti, consapevoli che ci sarà anche la partita di ritorno. Sappiamo di incontrare una grande squadra che ci in alcuni tratti della partita ci metterà in difficoltà”.

Sul momento: “Siamo l’unica italiana rimasta in corsa in Champions League e non vogliamo certo fermarci qui. Domenica col Sassuolo è stata una partita negativa: nei primi 15-20 minuti eravamo entrati bene, poi ci siamo spenti iniziando a sbagliare tecnicamente le giocate”.

Foto: X Atalanta