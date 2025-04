Zalewski tranquillizza l’Inter: “Solo crampi, ci vediamo mercoledì”

Nicola Zalewski tranquillizza subito l’Inter. Uscito nel secondo tempo della partita con il Cagliari per quello che sembrava un problema muscolare, l’esterno in prestito dalla Roma ha dato aggiornamenti sulla sua situazione fisica direttamente tramite le Instagram stories. ”Solo crampi”. “Grazie per i tantissimi messaggi – ha scritto Zalewski sul proprio profilo sul social network -, fortunatamente si tratta solo di crampi, ma la cosa più importante oggi sono i 3 punti. Ci vediamo mercoledì”.

Foto: X Inter