Zalewski: “Sto provando gusto nel nuovo ruolo. Ora non possiamo abbassare la guardia”

10/01/2026 | 23:13:23

Zalewski ha parlato a Sky Sport dopo Atalanta-Torino: “Noi siamo calati un po’ nella ripresa e loro hanno alzato l’intensità. Sapevamo che sarebbe un secondo tempo così, siamo molto contenti per questi tre punti. Sto provando gusto in questo ruolo. Non per la gloria personale, ma per aiutare la squadra serviva un altro gol. Partite contro le big è facile trovare motivazioni, lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle che non esistono partite facili e in questo momento non possiamo abbassare la guardia”.

foto sito atalanta