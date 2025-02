Zalewski: “Spero di vivere al meglio questa esperienza all’Inter”

Zalewski ha dato il via alla sua nuova avventura calcistica. Un percorso che è iniziato nel migliore dei modi con l’esordio al Derby contro il Milan. A parlarne è stato lo stesso calciatore polacco in una breve intervista ai canali ufficiali del club nerazzurro. Queste le sue parole: “Mi aspetto di vivere una grande esperienza perché sono arrivato in un contesto molto grande e molto importante per me. Si tratta di uno step importante per la mia carriera e spero di viverla al meglio. L’esordio al Derby? Per me è stata una grandissima emozione, è una partita dove tutto il popolo interista e la squadra ci tenevano tanto. Sono contento di aver esordito così. Comunque il merito è anche di tutta la squadra, senza di loro non avrei fatto un esordio così”.

FOTO: X Inter