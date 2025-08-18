Zalewski si presenta all’Atalanta: “Prometto impegno, sacrificio, passione e la maglia sudata sempre”

18/08/2025 | 22:20:18

Ai canali ufficiali dell’Atalanta, ha parlato il nuovo acquisto Nicola Zalewski.

Queste le sue parole: “Sono molto felice di essere qui, di questa nuova avventura, di far parte di questo grande gruppo e questo grande club. Darò il massimo ogni giorno in ogni allenamento e in ogni partita, non vedo l’ora di iniziare e dimostrare tutto il mio valore. Impegno, sacrificio, passione e la maglia sudata sempre: a tutti i tifosi, vi aspetto allo stadio di Bergamo”.

Foto: sito Atalanta