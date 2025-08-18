Zalewski saluta: “L’Inter non si può raccontare a parole. Va vissuta. In soli 6 mesi è diventata casa”

18/08/2025 | 21:57:36

Nicola Zalewski nel pomeriggio è stato ufficializzato dall’Atalanta. Il giocatore, arrivato dall’Inter, ha così salutato Milano sui social: “Può una città, uno spogliatoio, un gruppo, diventare la tua casa in poco più di 6 mesi? Si. Milano per me è stato questo. L’Inter per me è stato questo. Dall’accoglienza nei primi minuti, all’inserimento, alla disponibilità di ogni compagno, alla premura del capitano. L’Inter non si può raccontare a parole. Va vissuta. Grazie a tutti, ho dato il massimo in ogni minuto giocato, in ogni allenamento. Sempre. Inizia per me una nuova sfida, Ciao nerazzurri. Grazie di tutto”.

Foto: X Inter