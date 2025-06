Zalewski saluta la Roma: “Sono cresciuto con questi colori addosso, dando sempre tutto me stesso”

24/06/2025 | 19:30:04

L’Inter ha esercitato ieri l’opzione a sua disposizione e ha riscattato Nicola Zalewski. E il calciatore cresciuto in giallorosso ha voluto salutare così la sua ex squadra: “Ciao Roma, abbiamo passato momenti indimenticabili, momenti di gioie e di dolori, da Tirana a Budapest. Sono entrato a Trigoria che ero solo un bambino, sono cresciuto con questi colori addosso, dando sempre tutto me stesso, anche nei momenti difficili. Grazie a tutti, gli addetti ai lavori, tutti i ragazzi del dietro le quinte, la squadra, lo staff tecnico, la società, i mister che mi hanno allenato dalle giovanili alla prima squadra e i tifosi. Ciao Roma, Nicola”.

Foto: X Inter