Nicola Zalewski rinnova con la Roma e va all’Inter in prestito con diritto di riscatto. Confermate le proiezioni di tre giorni fa, per l’esterno polacco la priorità era l’Inter e anche nella giornata di ieri i lavori sono proseguiti per arrivare agli accordi. Ormai tutto ok, operazione in prestito con diritto di riscatto per 5-6 milioni.

FOTO: Instagram Zalewski