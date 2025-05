Zalewski porta avanti l’Inter a Torino: 1-0 all’intervallo sotto una pioggia sempre più battente

11/05/2025 | 18:54:08

La gara si sblocca al 13′ con Nicola Zalewski che ripaga la fiducia di Simone Inzaghi. Passaggio in verticale sulla stessa fascia di Bastoni: Zalewski controlla col tacco e punta la porta, bel tiro a giro, che Milinkovic-Savic non riesce a respingere. Diciannovesimo marcatore diverso per l’Inter in questa Serie A: è record per il club nerazzurro. Al 44′ l’arbitro La Penna ferma il gioco a causa delle condizioni del campo, messo a dura prova dalla grande quantità di acqua che si sta abbattendo sullo Stadio Olimpico Grande Torino. Ma dopo il colloquio con i due capitani, il gioco riprende con sei minuti di recupero. E il Torino sfiora il pareggio: cross di Biraghi, Che Adams si libera e ci prova di testa ma sulla sua strada c’è un super Martinez che riesce a deviare sopra la traversa.