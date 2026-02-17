Zalewski: “Non abbiamo sfruttato le occasioni, andava evitato il gol a fine primo tempo. Ce la giochiamo al ritorno”

17/02/2026 | 23:59:31

Zalewski ha commentato ai microfoni Sky la sconfitta dell’Atalanta con il Borussia Dortmund: “Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo preso gol dopo 3 minuti che inevitabilmente ha indirizzato la gara. Non abbiamo sfruttato le occasioni. A cinque minuti dalla fine del primo tempo non dovevamo prendere gol ma la prima partita è andata. Dobbiamo pensare al Napoli adesso. Siamo consapevoli dei nostri mezzi. Abbiamo preparato la gara bene ma non abbiamo sfruttato i loro punti deboli. Ce la giochiamo al ritorno. Sono mancati Raspadori e De Kaetelaere? Sì, sono due grandi giocatori fondamentali. Facciamo fatica ad arrivare a concludere ma con il senno di poi è facile. Siamo un gruppo forte al di là di chi manca”.

