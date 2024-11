Zalewski: “Mourinho è stato fondamentale per me, mi è stato vicino dopo la morte di mio padre, gli sarò sempre grato”

Nicola Zalewski, dal ritiro della Polonia, ha rilasciato un intervista per il portale sportivo Goal.pl, esprimendo parole di stima per il suo ex allenatore José Mourinho.

Su Mourinho: “È stato molto importante per la mia carriera. Mi ha permesso di giocare in prima squadra, ma potevo contare su di lui non solo per il calcio. Mi era molto vicino quando è morto mio padre. Ogni volta che ne avrò l’opportunità gli dirò volentieri “grazie”

“Mi sento romanista, non ho mai fatto ragionamenti se fosse meglio lasciare la Roma in quel momento o alla fine del contratto. Sono giovane, la cosa più importante per me è giocare e volevo farlo nella Roma”.

L’esclusione dopo aver rifiutato il Galatasaray?: “Sono rimasto sorpreso dalla reazione del club, ma fortunatamente è acqua passata”.

Foto: Zalewski Instagram