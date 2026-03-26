Zalewski: “Mondiale? Spero nella doppia qualificazione Polonia e Italia. Zielinski il mio idolo”

26/03/2026 | 15:25:06

Nikola Zalewski, esterno dell’Atalanta e della Polonia, ha parlato a Foot Truck a poche ore dalla sfida che tutto il Paese sta aspettando, la prima dei playoff, che vedrà la sua Nazionale impegnata contro l’Albania, l’esterno dell’Atalanta ha parlato di diversi temi e del suo compagno Piotr Zielinski.

Queste le sue parole: “Era il mio idolo quando ero piccolo, guardavo le partite e ammiravo sempre i giocatori che erano i migliori tecnicamente”.

Con Zielinski ha condiviso anche la sua avventura all’Inter: “Penso che adesso sia il migliore in Serie A da quel punto di vista. Mi ha preso sotto la sua ala protettrice in Nazionale, ed è per questo che abbiamo un rapporto così speciale. Appena arrivato qui, siamo diventati subito amici”.

Sul playoff: “Speriamo nella doppia qualificazione, Polonia e Italia. Sarebbe stupendo”.

Foto: X Inter