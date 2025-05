Zalewski: “La mia volontà è rimanere all’Inter. Sto bene qui, mi auguro che vada tutto bene”

11/05/2025 | 20:48:44

Nicola Zalewski, esterno dell‘Inter, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Torino.

Queste le sue parole: “Diciamo che non è difficile trovarsi bene in questa squadra, come ho sempre detto. La palla passa alla società, ho sempre dimostrato la mia volontà di rimanere con questa maglia. Mi sono trovato benissimo, con staff, compagni e tifosi. La volontà è di rimanere qua”.

Foto: X Inter