Zalewski: “Il ruolo di trequartista? Io nasco lì. Cerco di farmi trovare pronto”

04/01/2026 | 00:10:08

Nicola Zalewski, calciatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro la Roma, club in cui è cresciuto.

Queste le sue parole: “Sicuramente era una spinta che ci serviva, ci è mancato tanto fare una partita del genere contro un avversario forte. Spero che questo sia un trampolino di lancio, mercoledì affrontiamo un’altra grande squadra e non dobbiamo fermarci qui”.

Quello di trequartista è un ruolo che ti piace e può essere una svolta? “Da quando sono in prima squadra ci ho giocato molto poco, gli allenatori mi hanno sempre visto come un quinto. Io nasco lì, magari anche un po’ più esterno ma un giocatore offensivo. Mi adatto a quello che mi dice l’allenatore e cerco di aiutare la squadra”.

Speri di di giocare nuovamente in questo ruolo oppure puoi tornare a fare serenamente il laterale? “Adesso che non c’è Lookman, perdiamo tanta qualità davanti. Il mister mi ha sempre detto che sono un giocatore di qualità e che posso dare tanto a questa squadra anche lì. Cerco sempre di farmi trovare pronto: oggi serviva qualità”.

Foto: Instagram Atalanta