Zalewski: “Il mister vuole molta attenzione sul campionato. Ci giochiamo tutto”

Il centrocampista della Roma, Nicola Zalewski, si è espresso così a DAZN: “La finale di Europa League per noi è un grande traguardo, era un nostro obiettivo come lo sarà vincere. Oggi abbiamo una parita molto importante perché possiamo arrivare in una posizione importante di classifica. Poi c’è la Fiorentina, poi la finale. Non è così difficile mantenere la concentrazione, il mister vuole molta attenzione anche sul campionato. Ci giochiamo tanto sia in campionato che in coppa”.

Foto: Zalewski Instagram