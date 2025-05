Zalewski e rigore di Asllani: l’Inter batte 2-0 il Torino e non molla la corsa scudetto (agganciato il Napoli)

11/05/2025 | 20:14:13

L’Inter non molla la corsa scudetto. I nerazzurri battono 2-0 il Torino

La gara si sblocca al 13′ con Nicola Zalewski che ripaga la fiducia di Simone Inzaghi. Passaggio in verticale sulla stessa fascia di Bastoni: Zalewski controlla col tacco e punta la porta, bel tiro a giro, che Milinkovic-Savic non riesce a respingere. Diciannovesimo marcatore diverso per l’Inter in questa Serie A: è record per il club nerazzurro. Al 44′ l’arbitro La Penna ferma il gioco a causa delle condizioni del campo, messo a dura prova dalla grande quantità di acqua che si sta abbattendo sullo Stadio Olimpico Grande Torino. Ma dopo il colloquio con i due capitani, il gioco riprende con sei minuti di recupero. E il Torino sfiora il pareggio: cross di Biraghi, Che Adams si libera e ci prova di testa ma sulla sua strada c’è un super Martinez che riesce a deviare sopra la traversa. L’intervallo dura circa 30 minuti perchè torna a piovere a dirotto su Torino, poi si ritorna in campo con una pioggia meno battente.

L’Inter ne approfitta immediatamente, conquistando un calcio di rigore con Taremi. Dagli 11 metri, come con il Verona, va Asllani, che fa il 2-0.

Inter che sfiora in diverse chance anche il tris, con Dimarco e Correa, il Torino non riesce a rendersi pericoloso se non nel finale con Masina ma la rete è annullata. Allora finisce 2-0 per i nerazzurri che non mollano la morsa sulla lotta scudetto, portandosi di nuovo a pari punti con il Napoli, impegnato a breve.

Foto: Instagram Inter