Zalewski convocato dalla Polonia da infortunato, poi rimandato a casa. Il CT: “Mi scuso con Inzaghi e l’Inter”

Curioso caso di gestione del giocatore dell’Inter, Nicola Zalewski, dalla Nazionale della Polonia. Il giocatore era stato convocato, da infortunato, per i prossimi impegni della Nazionale, una notizia che aveva fatto innervosire non poco, Inzaghi. Una volta resisi conto del problema, l’ex Roma è stato liberato e fatto tornare a casa.

Della vicenda ha parlato il CT della Polonia, Michał Probierz, in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “È una questione di traduzione. Bisogna leggere tutto ciò che ha detto l’allenatore Inzaghi. Ha detto che i giocatori spesso tornano dai raduni con infortuni. Se fosse arrabbiato… dipende da come qualcuno ha interpretato e trasmesso la cosa. Gli auguro buona fortuna e mi congratulo con lui per la vittoria nell’ultima partita contro l’Atalanta”.

Il CT continua: “Con Nicola avevo concordato di convocarlo e se domenica avesse giocato contro l’Atalanta, ci sarebbe stata la possibilità che venisse al raduno. Poi il nostro medico ha scritto ai medici dell’Inter ed è emerso che Nicola non si era ancora ristabilito, quindi non aveva senso che venisse”.

In chiusura:“Auguro a Nicola e a Piotr Zieliński una pronta guarigione. E se l’allenatore Inzaghi si è arrabbiato, mi scuso per aver messo a dura prova i suoi nervi. Negli ultimi mesi Zalewski è stato uno dei migliori giocatori della nazionale polacca. Nella Nations League ha segnato contro Scozia e Croazia, e ha mostrato coraggio nel gioco, amando dribblare e portando energia e imprevedibilità alla squadra. È difficile trovare un giocatore che possa sostituirlo in questo”.

