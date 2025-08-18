Zalewski, conclusa la seconda parte di visite. In arrivo la firma

18/08/2025 | 16:13:13

Zalewski è pronto a iniziare la nuova avventura con l’Atalanta, l’ex Inter e Roma questa mattina ha svolto la prima parte di visite mediche e ha da poco terminato anche la seconda parte. Tra poco arriverà il momento della firma sul contratto e poi l’ufficialità della sua avventura con l’Atalanta. Ricordiamo che l’esterno arriva all’Atalanta per una cifra poco sopra ai 15 milioni di euro. Una plusvalenza per la società nerazzurra che aveva versato poco meno di 7 milioni per riscattarlo dal club capitolino.

FOTO: X Inter