Zalewski: “Abbiamo sbagliato completamente l’atteggiamento. Loro ci hanno punito”

06/12/2025 | 23:20:54

Nicola Zalewski, giocatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta a Verona.

Queste le sue parole: “Assolutamente, abbiamo analizzato l’avversario e ci aspettavamo una partita aggressiva da parte del Verona, abbiamo sbagliato completamente l’atteggiamento e loro sono stati più bravi in questo”.

L’Atalanta torna subito in campo in Europa. Questo è importante? “Sicuramente questo è un aspetto da approfondire, perché si gioca ogni 3 giorni. Il passato si scorda subito, si pensa all’oggi. Questo aiuta in positivo, ma pesa anche in negativo. Cercheremo di fare del nostro meglio davanti ai nostri tifosi”.

Foto: X Atalanta