Zaki Anwari è morto cadendo dall’aereo a Kabul. Era una giovane promessa del calcio afghano

Zaki Anwari aveva 19 anni ed era un calciatore promettente visto che in più occasioni ha indossato la maglia numero 10 della nazionale giovanile dell’Afghanistan. Il ragazzo, lunedì 16 agosto, è precipitato dall’aereo militare americano decollato dall’aeroporto Hamid Karzai di Kabul. La conferma della sua scomparsa è arrivata dalla Direzione Generale per lo sport e l’educazione fisica del paese. “Anwari era una delle centinaia di giovani afghani che volevano lasciare il Paese attaccandosi a un aereo militare americano. Anwari è caduto ed è morto”, questo il messaggio su Twitter dalla tv aghana Ariana News.

The General Directorate of Physical Education & Sports of Afghanistan confirmed Zaki Anwari, a player from the national youth football team, was among hundreds of young people who tried to leave the country by clinging to a US military plane. Anwari fell and died.#ArianaNews pic.twitter.com/onhcSMFiEu

