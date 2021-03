Zakharyan diventa il più giovane marcatore degli Europei Under21: superato Raul

Con la rete del momentaneo 3-0 della Russia sull’Islanda (la partita finirà poi 4-1), Arsen Zakharyan è diventato il più giovane marcatore degli Europei Under 21. A soli 17 anni, il talento di Russia e Dinamo Mosca ha già scritta una pagina di storia del calcio, battendo il record di Raul. E pensare che fino a febbraio non aveva mai giocato in prima squadra, salvo poi vedere il campo per 6 volte, e riuscendo anche a mettere a referto il suo primo gol tra i professionisti nella sfida contro il Grozny. Una crescita esponenziale che gli è valsa il grande salto dall’Under 17 fino all’Under 21, con cui ora ha scritto una nuova pagina di storia.

Foto: Dinamo instagram