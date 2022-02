Zakaria, mattinata di esami al J Medical Center. Fissati i tempi di recupero

Non arrivano notizie positive in casa Juventus per quanto riguarda le condizioni di Denis Zakaria, centrocampista bianconero che aveva accusato alcuni problemi durante la partita vinta dalla sua formazione contro l’Empoli nella giornata di sabato. Questa mattina il calciatore ha svolto gli approfondimenti diagnostici allo J Medical, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra.

I tempi di recupero, stando a quanto comunicato dalla società bianconera attraverso il proprio sito ufficiale, sono di circa venti giorni.

Foto: Twitter Juventus