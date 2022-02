Zakaria, l’infortunio è muscolare: potrebbe farcela per il ritorno col Villarreal

Ancora un infortunio a centrocampo per la Juventus. Dopo il problema occorso a Mckennie in Champions League, ad Empoli è toccato a Zakaria alzare bandiera bianca. L’ex Moenchengladbach è stato sostituito al 37′ del primo tempo a causa di un infortunio muscolare di cui ancora non si conosce la reale entità. Nelle prossime ore verranno effettuati esami strumentali alla zona interessata, quella degli adduttori, ma a caldo filtra che il periodo di lontananza dai campi di gioco possa essere di circa due settimane, se non dovessero esserci intoppi. Quindi lo svizzero salterà la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina e i prossimi due turni di campionato (Spezia e Sampdoria). Poi dovrebbe rientrare, ma avrebbe un paio di giorni per riacquistare la forma e presentarsi quantomeno tra i convocati per la gara di ritorno con il Villarreal. Si saprà di più una volta che il calciatore avrà effettuato gli esami del caso.

Foto: Sito Juventus