Zakaria, l’agente: “Non lascia il Gladbach a gennaio, voci irrispettose”

Mathieu Beda, agente del centrocampista svizzero in forza al Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria, ha commentato le voci che accostano il suo assistito a diversi top club europei. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di SportBild: “Non lascerà il Gladbach a gennaio e lo escludo al 100% un suo trasferimento. Aggiungo anche che queste voci di mercato sono irrispettose tanto per lui quanto per il club, i compagni e l’allenatore”.

Foto: sportde