Zakaria, accordo tra Monaco e Al Ahli. Ma le richieste dell’agente rallentano l’affare

18/08/2025 | 19:08:20

Come rivelato da Footmercato, il Monaco avrebbe raggiunto un accordo con l’Al Ahli per Denis Zakaria, ex Juventus. Ma l’affare è resta comunque piuttosto complicato. Mentre il Monaco è pronto ad accettare l’allettante offerta del club saudita, le trattative con il centrocampista svizzero, il suo rappresentante e l’Al Ahli vanno avanti, anche se le elevate richieste del procuratore di Zakaria sembrano far rallentare l’ottimismo intorno all’affare. Gli arabi si guardano intorno e nella rosa dei candidati per il centrocampo figura anche Bissouma del Tottenham.

FOTO: X Zakaria