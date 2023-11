Zaïre-Emery: “Orgoglioso di rappresentare la Francia, sono pronto a dare tutto. Lavoro ogni giorno per rimanere in Nazionale”

Il giovane talento del PSG e della Nazionale francese Warren Zaïre-Emery ha parlato in conferenza stampa dopo la prima convocazione di Deschamps. Ecco le sue parole:

“È sempre un piacere far parte della prima squadra francese. Sono molto orgoglioso e felice di rappresentare il mio Paese, darò tutto per la Francia. C’è un po’ di attenzione da parte dei media, ma è lusinghiera, io sono molto felice. La mia famiglia mi ha detto che si parla molto di me, loro stessi pensano che sia troppo. Qui lo staff e i giocatori mi hanno accolto molto bene, è più facile quando ci sono persone dello stesso club. Mi apro con loro e li conosco. A volte si avvicinano a me al tavolo e mi parlano. Sta andando tutto bene, io penso a mettere in mostra il mio calcio. Qui ci sono persone molto brave e sono sempre disponibili per me. Ci sono quelli del PSG ma anche gli altri mi parlano, mi danno consigli, mi mettono tutti a mio agio, lo staff, i giocatori”.

Sulla possibilità di giocare con Gibilterra: “Bisogna verificare con l’allenatore, ma io sono qui e sono pronto a dare tutto”.

Sui consigli di Henry: “Era molto felice per me. Mi ha detto una cosa: la cosa più importante non è arrivare, ma restare. Questo è l’obiettivo che mi pongo ogni giorno, e lavoro ogni giorno per restarci”.

