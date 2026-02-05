Zaire Emery: “Orgoglioso delle 100 presenze con il PSG. Voglio continuare così”

05/02/2026 | 19:31:38

Warren Zaïre-Emery ha parlato ai microfoni di PSG TV alla vigilia del Classique di domenica contro il Marsiglia. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal traguardo delle cento presenze: Sulle 100 presenze in Ligue 1 “Sono molto orgoglioso: è la dimostrazione della fiducia che l’allenatore, il Presidente e Luis Campos ripongono in tutti i giovani giocatori. Dimostra anche che il club, nel suo complesso, crede nei giovani e punta su di noi. Sono felice di aver disputato 100 partite e spero che ne arrivino molte altre. Mi sto divertendo e spero di continuare su questa strada”.

Foto: X PSG