Zaire-Emery: “Non ho idoli, preferivo giocare in strada piuttosto che guardare la tv. Voglio la Champions League”

Warren Zaire-Emery, giocatore del PSG, ha parlato a Tuttosport. Il 17enne infatti ha impressionato nell’ultima sfida di Champions League contro il Milan, rendendosi protagonista con con due assist. Ecco le sue parole:

“Ho dato tutto me stesso, come in ogni partita. Ma non è perché giocassi in Champions e c’era il Milan. Io cerco sempre di dare il meglio, il massimo, in qualsiasi gara di qualsiasi competizione. Sono ambizioso, mi pongo degli obiettivi e punto a centrarli. Apprezzo particolarmente Bellingham e Modric. Chi si avvicina maggiormente al mio stile? Kimmich. Idoli? Ho sempre preferito scendere in strada e giocare con gli amici d’infanzia a Montreuil piuttosto che guardare le partite in tv. Voglio la Champions League, l’Europeo e naturalmente il Golden Boy. Senza scordare la Ligue 1 di cui siamo detentori”.

Foto: Instagram Zaire-Emery