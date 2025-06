Zaïre-Emery, delusione PSG: “Non siamo stati concreti, ci servirà da lezione”

20/06/2025 | 10:15:27

Il Mondiale per Club del PSG parte col piede sbagliato. La sconfitta contro il Botafogo ha lasciato l’amaro in bocca nello spogliatoio parigino, soprattutto per Warren Zaïre-Emery, uno dei più lucidi nel commentare il ko. Il giovane talento classe 2006 ha parlato a caldo: “Abbiamo avuto il controllo del gioco, ma non siamo riusciti a concretizzare le nostre occasioni. È una lezione importante per noi.” Foto: Instagram Zaire-Emery