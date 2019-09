Zaha e la mancata cessione: “Mi erano state promesse delle cose, non ero felice”

Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace, ha parlato ai microfoni di HLTCO soffermandosi sul suo mancato trasferimento in estate, nonostante il corteggiamento di tante big: “È successo quel che è successo. C’erano delle cose che mi sono state promesse e che non sono avvenute, per questo non ero felice. Ma sono ancora un giocatore del Crystal Palace e voglio fare il meglio per il club. I tifosi si interessano di come stai e io amerò sempre questo club, qualunque cosa succeda”, ha chiuso Zaha.

Foto: Daily Mail