ZAGARITIS, JOLLY MANCINO IN ORBITA PARMA

Il Parma guarda al futuro e sta per chiudere la trattativa per un giovane esterno greco, classe 2001, Vasilios Zagaridis, in forza al Panathinaikos.

Esterno sinistro polivalente, capace di giocare a tutta fascia, sia come esterno basso che come esterno alto. Molto duttile, quindi, sia in un 3-5-2 che in un modulo con la difesa a 4. Il giocatore si è messo in luce nel corso della stagione scorsa, quando, causa una crisi economica del club atenese, la società ha deciso di puntare su alcuni elementi della Accademy, tra questi, appunto, Zagaridis.

Nato a Tebe il 4 maggio del 2001, è arrivato al Panathinaikos nel 2015 proveniente dal PAS Kithairon Kaparelliou ed è stato promosso in prima squadra dell’ex tecnico Giorgos Donis dopo che il ragazzo si era particolarmente distinto con la formazione Under 19 del “Trifoglio”.

Zagaritis ha esordito in prima squadra nel match di Coppa di Grecia tra Panathinaikos e Panachaiki disputato il 5 dicembre 2019. Da quel momento il giovane talento ellenico si è alternato tra la prima squadra è quella Under 19, riuscendo ad accumulare con “i grandi” 15 presenze (oltre a ben 44 gare e 7 reti con i 19enni del “Pana”).

La stagione in corso, ha collezionato, al momento, 12 presenze e un assist nella Super League 1 greca. Ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2021 con il Pana. Vanta anche 4 presenze nell’Under 19 della Grecia ed è nel giro dell’Under 21 ellenica.

Zagaritis è un terzino sinistro che privilegia la fase difensiva, in possesso di una buona accelerazione palla al piede e di una discreta tecnica di base che gli permette di superare in slancio i suoi avversari.

Nel corso della sua pur breve carriera ha dimostrato una buona versatilità tattica, disimpegnandosi sufficientemente bene anche da esterno di centrocampo e da ala, come spiegato in precedenza. E’ un ragazzo che si sacrifica molto, ama correre, è infaticabile e quindi può essere un vero e proprio jolly sulla corsia mancina. E’ dotato anche di un discreto piede che gli consente di sfornare cross e assist per gli attaccanti. Deve migliorare su diverse caratteristiche, come l’inserimento, il senso della posizione, ma il tempo per crescere c’è.

Ha sicuramente una personalità abbastanza forte, come ha dimostrato nelle sue prime presenze tra i professionisti, anche in partite molto sentite come il derby di Atene con l’Olympiakos. Il Parma ci prova, il contratto in scadenza a giugno facilita la trattativa. I ducali proveranno a portarlo al “Tardini” già a gennaio, male che vada, potrà arrivare a costo zero in estate.

