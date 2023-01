Zaffaroni: “Soddisfatto sotto alcuni aspetti. Dobbiamo migliorare in fase realizzativa”

L’allenatore del Verona, Marco Zaffaroni, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Abbiamo preparato un certo tipo di partite e l’abbiamo fatta, pur subendo il gol in avvio. Abbiamo creando tante potenziali occasioni, ma abbiamo sbagliato spesso l’ultimo passaggio e dobbiamo migliorare. Ci abbiamo provato fino alla fine, quindi sotto tanti punti di vista siamo soddisfatti”.

Quanto è importante recuperare Lasagna? “Ha avuto un problema muscolare e l’abbiamo recuperato all’ultimo. Per noi è importante, che può lavorare bene insieme a Djuric. In fase di non possesso, abbiamo mantenuto i principi adottati dal Verona negli ultimi anni”.

Cosa pensa di aver dato a questa squadra? “Il periodo in cui siamo stati fermi è stato decisivo, perché prima la squadra aveva avuto tante defezioni e mai era andata in campo la stessa formazione per due gare di fila. Durante la pausa abbiamo sistemato alcune cose, mentre ora la squadra ha un’identità e dobbiamo continuare su questa squadra migliorando in diversi punti di vista. Dobbiamo crederci fino alla fine”.

Foto: Instagram Verona