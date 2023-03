Zaffaroni: “Non potevamo sbagliare, soddisfatto della gara. Ngonge? Dovrà fare gli esami”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell‘Hellas Verona, Marco Zaffaroni ha così parlato dopo il pari ottenuto contro lo Spezia: “Sono soddisfatto: era una gara molto difficile, soprattutto da un punto di vista nervoso. Per il momento in cui siamo e per la classifica era una partita particolare: c’era tensione, non bisognava sbagliarla dal punto di vista caratteriale. Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare: siamo partiti bene, creando diverse occasioni, poi c’è stato il ritorno dello Spezia. La squadra ha dato tutto, sono soddisfatto”.

Poi ha proseguito parlando delle condizioni di Ngonge, costretto a lasciare il campo durante la prima frazione di gioco a causa di un problema alla caviglia: “Ha subito una botta o una distorsione: dovrà fare gli esami del caso, speriamo che non sia nulla di grave”.

Infine, sulla lotta salvezza: “Le sfide con Monza e Samp possono essere le occasioni giuste per recuperare punti? Dobbiamo recuperare energie fisiche e nervose, queste sono gare che ti tolgono tanto. Queste gare lasciano sempre qualche strascico. Il Monza sta facendo benissimo e ha qualità, ma per dare valore a questo punto dovremo fare una partita di intensità e attenzione, preparandoci molto bene”.