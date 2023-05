Zaffaroni: “È stata una partita strana. Siamo arrivati fino a questo punto e non dobbiamo mollare”

Il tecnico del Verona a Sky Sport ha analizzato la sconfitta odierna: “Abbiamo fatto una rincorsa diversa rispetto alle altre squadre, spendendo energie nervose che sono il doppio rispetto alle altre. Logico che alla lunga questo si senta, ma siamo arrivati qui e non dobbiamo mollare. Certi intoppi vanno preventivati ma ora ricarichiamoci e ripartiamo per queste ultime tre gare. Partita strana, fare 4 cambi obbligati è una cosa stranissima e da ricercare in quello che abbiamo detto prima. Il carico fisico ed emotivo ti porta anche a questi inconvenienti e la partita è stata condizionata anche da questa cosa. Dovremo essere bravi a rialzarci e raggiungere l’obiettivo”.

Foto: sito ufficiale Verona